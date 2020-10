MediaWorld: Huawei P40 Lite 5G in offerta a buon prezzo, Amazon rilancia

Dopo l'offerta sull'interessante monitor HP, si torna a parlare su queste pagine di MediaWorld e dei suoi sconti in campo tecnologico. Più precisamente, questa volta ci spostiamo dal mondo PC a quello dei dispositivi mobili. Infatti, il prodotto al cetnro della promozione della nota catena è lo smartphone Huawei P40 Lite 5G.

I più informati tra di voi si ricorderanno sicuramente del fatto che il dispositivo era stato scontato da MediaWorld giusto qualche settimana fa. In quell'occasione il prezzo era fissato 329 euro, ma ora la nota catena vende Huawei P40 Lite 5G a 299,99 euro tramite il suo portale ufficiale. In parole povere, in poche settimane c'è stato un calo di 29,01 euro. Inoltre, si tratta di un risparmio totale di 99,91 euro, dato che, stando al sito ufficiale di MediaWorld, solitamente il prezzo del dispositivo sarebbe pari a 399,90 euro. Vi ricordiamo che si tratta di un dispositivo HMS (Huawei Mobile Services), quindi senza servizi Google, con 6GB di RAM e 128GB di memoria interna. Le colorazioni messe in offerta da MediaWorld sono quelle Space Silver, Crush Green e Midnight Black.

Dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online, siamo venuti a conoscenza del fatto che anche Unieuro ha scontato lo smartphone. Infatti, la nota catena propone Huawei P40 Lite 5G a un prezzo di 299,90 euro mediante il suo sito Web ufficiale. Tuttavia, sono i rivenditori di Amazon Italia ad aver abbassato il prezzo più di tutti, in quanto il dispositivo in questo caso costa 252,34 euro, ovvero 47,65 euro in meno rispetto a quanto proposto da MediaWorld.

Se avete bisogno di maggiori informazioni in merito al prodotto coinvolto, potete fare riferimento alla nostra recensione di Huawei P40 Lite 5G (pubblicata a inizio luglio 2020).