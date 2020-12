MediaWorld, Huawei P40 Lite E scende sotto i 150 euro: Amazon rilancia

Dopo aver lanciato un volantino dedicato ai televisori Sony, MediaWorld torna a proporre sconti interessanti riguardanti il mondo della tecnologia. Più precisamente, questa volta la nota catena strizza l'occhio agli appassionati di dispositivi mobili. Infatti, il prodotto messo in offerta da MediaWorld è lo smartphone Huawei P40 Lite E.

In particolare, quest'ultimo è sceso a 139,99 euro sul portale ufficiale della nota catena. Stando al sito Web di MediaWorld, solitamente il prezzo sarebbe pari a 199,90 euro, quindi si tratta di un possibile risparmio di 59,91 euro. La promozione rimarrà attiva per un tempo limitato in seguito alla pubblicazione di questa notizia, dato che rientra nell'iniziativa "Solo per Oggi" del 10 dicembre 2020. Vi ricordiamo che lo smartphone coinvolto dispone di 4GB di RAM e 64GB di memoria interna. Mancano però i servizi Google, visto che si tratta di un dispositivo HMS (Huawei Mobile Services). Le colorazioni scontate da MediaWorld sono quelle Midnight Black e Aurora Blue.

In ogni caso, si tratta di un modello annunciato ad aprile 2020. Dando un'occhiata alle offerte proposte dagli altri principali store online, ci siamo accorti del fatto che anche Unieuro ha abbassato il prezzo dello smartphone. Infatti, la nota catena vende il prodotto a 139 euro tramite il suo sito ufficiale. Insomma, MediaWorld e Unieuro stanno dando vita a una "battaglia all'ultimo sconto".

Tuttavia, come si suol dire, "fra i due litiganti il terzo gode". In questo caso entrano i gioco i rivenditori di Amazon Italia, che vendono Huawei P40 Lite E a 127 euro. Insomma, potrebbe trattarsi di un buon momento per mettere le mani sul prodotto.