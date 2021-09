MediaWorld, nuovo iMac con chip M1 scontato di ben 300 euro nel weekend

Dopo aver offerto il router Huawei WiFi AX3 a metà prezzo, MediaWorld è tornata a lanciare sconti consistenti in ambito tech. Infatti, la nota catena ha avviato una promozione legata al nuovo iMac da 24 pollici con chip M1.

In particolare, il modello viene proposto a 1199 euro tramite il portale ufficiale di MediaWorld. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo sito Web, solitamente il prezzo del prodotto ammonterebbe a 1499 euro. Questo significa che l'effettivo sconto è di 300 euro. Considerate che si tratta di un modello indicato come "novità" da MediaWorld, dato che l'iMac da 24 pollici con chip M1 è stato annunciato ad aprile 2021. Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per un certo tipo di utente, tenendo bene a mente anche il fatto che non si sono viste spesso offerte consistenti su questo prodotto.

Certo, Amazon ha messo in offerta l'iMac da 24 pollici con chip M1 a inizio settembre 2021, ma in quel caso il costo era più elevato. Ora, invece, l'offerta lanciata da MediaWorld, che rientra nell'iniziativa "Solo per il Weekend" legata all'11 settembre 2021, permette di portarsi a casa il modello a un ottimo prezzo. Ricordiamo che la colorazione è quella grigia e che le caratteristiche tecniche includono CPU 8-core, GPU 7-core, 8GB di RAM e 256GB di SSD.

Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online, abbiamo notato che Unieuro proporrebbe il prodotto a 1199,20 euro, ma al momento in cui scriviamo quest'ultimo non risulta disponibile. Per quel che riguarda, invece, Amazon Italia, il prezzo sarebbe di 1199 euro, ma anche in questo caso il modello non è disponibile al momento in cui scriviamo.