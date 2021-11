MediaWorld impazzisce oltre il Black Friday: sconto del 22% su 'tutto' da mezzanotte

Abbiamo già trattato il rinnovo del Black Friday 2021 di MediaWorld, ma ora la nota catena ha deciso di andare ben oltre, lanciando un'iniziativa "a parte" (o meglio, sempre legata al periodo del Black November, ma ci siamo capiti). In questo contesto, si è deciso di esagerare: MediaWorld sta per lanciare uno sconto del 22% su "tutto".

Giusto poco tempo fa ci trovavamo ad approfondire su queste pagine il sold out di vari prodotti noti durante il Black Friday MediaWorld, ma questa volta, invece, dobbiamo ammettere che la proposta della nota catena potrebbe risultare interessante per un buon numero di utenti. Infatti, a partire dalla mezzanotte del 20 novembre 2021 (quindi tra poche ore se state leggendo questa notizia poco dopo la pubblicazione) e fino al 21 novembre 2021 ci saranno "due giornate" di sconti solo online legati al "Single's Day 2021" (sì, quest'ultimo in realtà era l'11 novembre 2021, ma il team di MediaWorld scrive che da loro "anche il Single's Day è avanti").

Sconto del 22% su "tutto" da MediaWorld: come sempre qualche eccezione c'è

Nel corso del 20 e 21 novembre 2021 ci sarà dunque uno sconto del 22% su praticamente "tutto" il catalogo. Fate tuttavia attenzione al fatto che nei termini e condizioni dell'iniziativa di MediaWorld si legge che: "La promozione è attiva su tutti i prodotti disponibili on-line AD ESCLUSIONE di tutti i prodotti che partecipano alle promozioni Black Friday; tutti i prodotti facenti parte delle promo online (compreso il SOLO PER OGGI); tutti i prodotti facenti parte della promozione "Il meglio degli Accessori per PC"; tutti i modelli di iPhone, tutti gli Apple Watch; tutti gli AirPods; tutti i prodotti Amazon;

tutti i prodotti Google; tutti i modelli di Samsung ZFlip; iPad, MacBook e iMac e accessori Pc Apple; tutte le console; tutti i prodotti a marchio KitchenAid, Smeg, Dyson, Miele e Liebherr; i prodotti incasso a marchio Samsung BE SPOKE; i prodotti appartenenti alle categorie Film e Musica; i prodotti ceduti nell'ambito di abbonamenti (telefonia, internet, tv ecc.), le prevendite e le prenotazioni, i prodotti di editoria, i Gratta & Vinci , le polizze, liste nozze e similari (compleanno, Cresima ecc..), e tutti quegli articoli che rappresentano pin digitali, buoni, ricariche, cofanetti, carte regalo e tutti i servizi MW". Insomma, c'è più di qualche eccezione.

Tuttavia, il restante catalogo, prodotti ricondizionati compresi, sarà al centro della promozione, come potete approfondire nella pagina dedicata all'iniziativa del portale MediaWorld.