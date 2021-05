MediaWorld, imponente TV OLED da 77 pollici scontato di oltre 2500 euro

Oltre alle ultime ore di "Mega Sconti", ci sono anche altre iniziative promozionali attive in queste ore da MediaWorld. Ad esempio, la nota catena ha messo in sconto un imponente TV OLED da 77 pollici di LG.

Scendendo ulteriormente nel dettaglio, LG OLED 77GX6LA viene venduto a 4470 euro tramite il portale ufficiale di MediaWorld. Stando a quest'ultimo sito Web, solitamente il costo del televisore sarebbe di 6999 euro. In parole povere, si tratta di uno sconto di 2529 euro. Potrebbe dunque trattarsi di una buona occasione per chi sta cercando un TV di una certa fascia, anche se la promozione rimarrà attiva per relativamente poche ore in seguito alla pubblicazione di questa notizia.

Infatti, l'offerta rientra nell'iniziativa "Solo per il Weekend" legata al 2 maggio 2021. In ogni caso, il televisore dispone di un pannello con diagonale di 77 pollici e risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). Non mancano ovviamente tutte le funzionalità smart che ci si aspettano da un prodotto di questo tipo, così come fa chiaramente capolino il supporto agli standard DVB-T2 e DVB-S2, legati rispettivamente a digitale terrestre e satellitare.

Per il resto, analizzando quanto proposto dagli altri principali store online, siamo venuti a conoscenza del fatto che anche Unieuro ha scontato questo modello. Infatti, il prezzo è sceso anche in questo caso a 4470 euro. Per il resto, i rivenditori di Amazon Italia vendono il prodotto a 4199 euro, ma al momento in cui scriviamo le unità sono particolarmente limitate.