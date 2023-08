MediaWorld: importante sconto sugli auricolari Samsung Galaxy Buds Live

Andando oltre allo sconto MediaWorld sulle cuffie da gaming ASUS ROG Delta S, vale la pena soffermarsi un momento anche su altre iniziative promozionali lanciate in ambito Tech dalla popolare catena. Infatti, di mezzo c'è persino uno sconto importante sugli auricolari Samsung Galaxy Buds Live.

Più precisamente, questi ultimi vengono ora venduti a un prezzo pari a 74,99 euro mediante il portale ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo sito Web si apprende che generalmente il prezzo consigliato sarebbe di 169,99 euro, dunque non serve effettuare chissà quale calcolo per comprendere che c'è di mezzo uno sconto di 95 euro.

Da notare che l'offerta coinvolta rientra nell'iniziativa Let's Go Summer di MediaWorld, che proseguirà fino al 9 agosto 2023. Non manca tra l'altro la consegna gratuita online, mentre risulta interessante notare che al momento in cui scriviamo il prodotto rientra nei "Top Seller" di MediaWorld, quindi non sembrano essere in pochi coloro che hanno messo gli occhi su questi auricolari.

Per il resto, la colorazione è quella Mystic Black, ma in realtà a un prezzo più basso, ovvero 69,99 euro, è eventualmente possibile puntare sulle altre colorazioni Mystic White e Mystic Bronze. Insomma, potrebbe interessarvi magare dare un'occhiata anche a quelle varianti. Al netto di questo, potreste voler approfondire la nostra recensione degli auricolari Samsung Galaxy Buds Live, uscita a fine 2020, in cui siamo scesi maggiormente nel dettaglio in merito a quanto ha da offrire il prodotto.

