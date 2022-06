MediaWorld va all-in: 50% di sconto su TV Samsung Neo QLED 8K e omaggio

Non ci sono unicamente offerte su PC da gaming da MediaWorld. Infatti, la nota catena mette a disposizione degli utenti molteplici iniziative promozionali. Tra queste, troviamo uno sconto su un TV Neo QLED di Samsung (e non manca un omaggio).

Più precisamente, il modello Samsung Neo QLED 8K QE55QN700A viene ora proposto, nell'ambito dell'iniziativa "Solo per il Weekend" legata al 5 giugno 2022 (dunque sarà possibile usufruire della promozione solamente per un periodo di tempo limitato in seguito alla pubblicazione di questa notizia), a un prezzo pari a 1.099 euro sul portale ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo sito Web si apprende che in precedenza il costo del televisore era di 2.199 euro.

Questo significa che di base c'è un possibile risparmio del 50,02%, ovvero lo sconto è pari a 1.100 euro. Non è però finita qui, in quanto, ad esempio, da un banner presente sul sito Web di MediaWorld si nota che fino al 30 giugno 2022 è possibile ottenere un rimborso fino a 1.750 euro basato sulla valutazione dell'usato (in questo caso, chiaramente ci sono molte variabili in gioco, dato che tutto si basa sul portare un TV usato, quindi è bene approfondire come si deve il regolamento completo pubblicato da MediaWorld se siete interessati).

In ogni caso, fino al 5 giugno 2022 non manca anche un omaggio. Infatti, da un altro banner apprendiamo che l'acquisto del modello QE55QN700ATXZT consente di ottenere in abbinata un TV The Frame da 32 pollici (QE32LS03TCUXZT). Per tutti i dettagli del caso, potete fare riferimento al regolamento dell'iniziativa di MediaWorld. Insomma, sono attive diverse promozioni sul modello coinvolto, quindi potrebbe trattarsi di una buona occasione per un certo tipo di utente.

Ricordiamo che le caratteristiche tecniche di Samsung Neo QLED 8K QE55QN700A comprendono un pannello da 55 pollici con risoluzione 8K (7680 x 4320 pixel), nonché ovviamente il supporto agli standard DVB-T2 e DVB-S2, così come sono presenti tutte le funzionalità smart del caso.

Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online per quel che riguarda il televisore, abbiamo notato che i rivenditori di Amazon Italia propongono il prodotto a 920,97 euro (in questo caso non ci sono però rimborso e omaggio, così come la disponibilità risulta limitata). Da Unieuro, invece, il televisore verrebbe venduto a 949 euro con 5% di sconto extra direttamente in carrello (e ci sarebbe anche il TV The Frame in omaggio), ma al momento in cui scriviamo il prodotto non risulta disponibile.