Mediaworld inaugura il nuovo Tech Village a Roma, e festeggia con il NO IVA!

Con un post pubblicato sul proprio account ufficiale Facebook, Mediaworld ha annunciato l’apertura del suo nuovo Tech Village d’Europa, situato a Roma. E per celebrare questo avvenimento è subito partito il NO IVA.

Come si può vedere direttamente dalla pagina disponibile sul sito Mediaworld, il Tech Village di Porta di Roma (il terzo d’Europa) è situato presso il Centro Commerciale di Via Alberto Lionello, e sarà aperto tutti i giorni dalle 10 alle 21:30.

Il flagship store è grande 6500 metri quadri ed è stato disegnato da Fabio Novembre. Al suo interno lavoreranno 140 addetti esperti e consulenti che saranno pronti per orientare i visitatori ed i clienti verso i prodotti desiderati. Tuttavia, coloro che lo visiteranno potranno anche scoprire, acquistare e testare in anteprima i device oltre che ricevere formazione e conoscere nel dettaglio tecnologia ed elettronica per casa, tempo libero, ufficio e varie professioni. Al suo interno è presente anche un’area dedicata agli eventi e l’intrattenimento.

Per l’occasione, Mediaworld ha annunciato che fino all’8 Luglio sarà proposto lo sconto NO IVA del 22% su tantissimi prodotti disponibili in negozio. Nessuna informazione precisa su quali categorie andranno a confluire in questo volantino, ma si tratta senza dubbio di un’iniziativa lodevole per attirare i clienti.