MediaWorld e l'incredibile errore di prezzo: TV 4K 75 pollici a 1 euro

Va bene: da MediaWorld ci sono gli XDays e dunque gli sconti non mancano di certo. Tuttavia, una promozione emersa sul Web di recente sembra risultare un po' eccessiva anche per la popolare catena. Infatti, un televisore 4K da 75 pollici viene indicato come venduto a meno di 1 euro.

L'incredibile errore di prezzo riguarda il modello Panasonic TX-75JX940E, che sul portale ufficiale di MediaWorld viene proposto, al momento in cui scriviamo, ad appena 0,99 euro con consegna gratuita. Non manca inoltre l'indicazione: "Questo prodotto potrebbe essere disponibile nei nostri negozi". Ovviamente, però, non aspettatevi di poter comprare il televisore a questo prezzo, in quanto si tratta con ogni probabilità di un disguido legato al sito Web della catena.

Nonostante questo, la questione non è passata di certo inosservata, come potete notare anche su Wayback Machine. In ogni caso, ci dispiace infrangere i vostri sogni, dato che ci sono buone possibilità che chi di dovere risolva l'errata indicazione relativa al costo del prodotto in breve tempo. Si tratta di cose che possono accadere, ma non è esattamente da tutti i giorni vedere un televisore di questo tipo al costo di circa 5 Goleador (sì, purtroppo in alcuni contesti si iniziano a vedere prezzi di 0,20 euro e non più di 0,10 euro).

Per il resto, situazioni come questa sono sempre in grado di scatenare l'ilarità del Web: sicuramente sarà comparso un sorriso sul volto di più di qualcuno in questo fine agosto 2022.