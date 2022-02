MediaWorld, la Instant Camera che non ti aspetti Polaroid Pop è in offerta

Dopo esserci soffermarti su uno sconto di MediaWorld relativo a un TV Panasonic, torniamo ad approfondire quanto proposto dalla nota catena. Questa volta facciamo un salto nel passato, anche se in chiave moderna. Infatti, è stata lanciata un'offerta sulla Instant Camera Polaroid Pop.

Più precisamente, il prodotto viene adesso proposto a 109,99 euro sul sito Web ufficiale di MediaWorld. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo portale, generalmente il costo della Instant Camera sarebbe pari a 170 euro. Non serve dunque effettuare chissà quale calcolo per comprendere che lo sconto è di 60,01 euro.

Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per chi sta cercando un dispositivo di questo tipo, considerando anche il fatto che Unieuro vende questo prodotto a 139 euro (e che, tra l'altro, al momento in cui scriviamo non risulta disponibile). C'è però da dire che i rivenditori di Amazon Italia offrono un prezzo ancora più basso, in quanto si fa riferimento a 106,30 euro (ma in questo caso la disponibilità è molto ridotta).

In ogni caso, per chi non lo sapesse, si tratta di un prodotto che scatta e stampa istantanee a colori ZINK mediante un sensore da 20MP. Non mancano un display LCD e uno slot per la microSD (fino a 128GB). Insomma, se siete stanchi di fotografie digitali effettuate mediante smartphone, l'offerta di MediaWorld potrebbe intrigarvi.