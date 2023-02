Mediaworld, parte l'iPad Week: sconti su iPad fino al 12 Febbraio 2023

Giornata ricca di sconti dal fronte Mediaworld. In aggiunta agli LG Days di cui vi abbiamo parlato, parte oggi sul sito web della catena di distribuzione l'iPad Week che sarà disponibile fino al 12 Febbraio 2023 e come suggerisce il nome propone tanti sconti su tanti modelli di iPad.

L'iPad di nona generazione, nella fattispecie, è disponibile a 549 Euro, in calo del 6% rispetto ai 589 Euro imposti dal produttore, con consegna garantita per il 7 Febbraio 2023 per coloro che ordinano oggi.

In sconto troviamo anche l'iPad Air da 64 gigabyte, anch'esso WiFi Only con schermo da 10,9 pollici, a 649 Euro, il 17% in meno rispetto ai 789 Euro di listino: sul sito di Mediaworld è possibile scegliere tra varie opzioni di colore, ed anche in questo caso la consegna è garantita per il 7 Febbraio 2023 per coloro che effettuano l'ordine in giornata odierna.

La lista completa delle offerte può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo. Come sempre, per tutte le informazioni sugli accessori, i pagamenti a rate e la possibilità di effettuare il ritiro di rettamente in negozio nel punto vendita più vicino vi rimandiamo alle pagine dei singoli prodotti. L'offerta è disponibile online e nei negozi sparsi sul territorio italiano.