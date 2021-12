MediaWorld, iPhone 13 256GB scontato a ottimo prezzo: poche unità?

Il momento che un buon numero di persone stava aspettando è arrivato: in queste giornate a ridosso di Natale 2021 la disponibilità dell'iPhone 13 da 256GB sembra essere migliorata rispetto a qualche giorno fa. Arriva in questo contesto un'offerta di MediaWorld che propone il prodotto a buon prezzo, scopriamola insieme.

Lo smartphone viene ora venduto a un prezzo pari a 949 euro sul portale ufficiale di MediaWorld. Generalmente il costo del prodotto ammonterebbe a 1.059 euro, quindi è possibile risparmiare 110 euro. Niente male, in un periodo in cui può risultare difficile anche solamente reperire un dispositivo di questo tipo, come abbiamo visto nell'approfondimento sulla disponibilità di iPhone 13 da 128GB (qualche giorno fa avevamo provato a cercare il modello che ora è in sconto, ovvero quello da 256GB: la situazione era meno rosea di quella attuale).

Le colorazioni disponibili nell'ambito della promozione sono quelle Blu e PRODUCT(RED), quindi c'è un minimo di possibilità di scelta. Tra l'altro, il prodotto risulta disponibile anche da Unieuro a 949 euro. In quest'ultimo caso, l'unica colorazione disponibile al momento in cui scriviamo è quella PRODUCT (RED). Su Amazon, invece, a 949 euro si possono trovare le varianti Azzurro, Mezzanotte e PRODUCT(RED).

Consigliamo di fare attenzione ai tempi di spedizione, in quanto in alcuni casi si può andare ben oltre Natale 2021. Quel che è certo però è che la disponibilità è migliorata rispetto a qualche giorno fa.