MediaWorld, iPhone 13 ricondizionati in offerta: sconti importanti su 5 modelli

Al netto degli sconti Solo per il Weekend di MediaWorld, la nota catena propone anche svariate altre iniziative promozionali. Tra queste, si fanno notare le promozioni relative a iPhone 13 ricondizionati.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, i modelli della gamma iPhone 13 messi in promozione nell'ambito dell'iniziativa Extra Sconto fino al 50% di MediaWorld, che proseguirà fino al 12 aprile 2022 (solamente online e con consegna gratuita), sono quelli indicati di seguito.

MediaWorld: 5 iPhone 13 ricondizionati in offerta

Apple iPhone 13 256GB Blu - PRMG GRADING ROCN - SCONTO 15,00% : 801,13 euro (al posto di 942,51 euro, risparmio di 141,38 euro);

: 801,13 euro (al posto di 942,51 euro, risparmio di 141,38 euro); Apple iPhone 13 Pro 1TB Argento - PRMG GRADING ROCN - SCONTO 15,00% : 1.503,65 euro (anziché 1.769 euro, sconto di 265,35 euro);

: 1.503,65 euro (anziché 1.769 euro, sconto di 265,35 euro); Apple iPhone 13 Pro 128GB Azzurro Sierra - PRMG GRADING ROBN - SCONTO 10,00% : 1.034,10 euro (al posto di 1.149 euro, risparmio di 114,90 euro);

: 1.034,10 euro (al posto di 1.149 euro, risparmio di 114,90 euro); Apple iPhone 13 Pro Max 1TB Azzurro Sierra - PRMG GRADING OOBN - SCONTO 15,00% : 1.588,65 euro (anziché 1.869 euro, sconto di 280,35 euro);

: 1.588,65 euro (anziché 1.869 euro, sconto di 280,35 euro); Apple iPhone 13 Pro 1TB Azzurro Sierra - PRMG GRADING OOCN - SCONTO 20,00%: 1.388,80 euro (al posto di 1.736 euro, risparmio di 347,20 euro).

Insomma, ci sono già degli iPhone 13 ricondizionati da MediaWorld, che tra l'altro rientrano nelle succitate promozioni. Al netto di questo, ricordiamo che chiaramente la disponibilità è limitata. Per il resto, per ogni prodotto viene indicato lo stato, in modo che sia possibile comprendere al meglio in che condizioni si trova lo smartphone. Potrebbe trattarsi di una buona occasione per più di qualcuno, in quanto gli sconti risultano importanti (se si pensa al fatto che la gamma iPhone 13 è stata annunciata a settembre 2021).