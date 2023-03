Da Mediaworld parte l'iPhone Week: sconti fino al 12 Marzo anche su iPhone 14

Mediaworld lancia in giornata odierna l'iPhone Week, una nuova promozione valida sia nei negozi che online e che propone un'ampia gamma di modelli di smartphone della compagnia di Cupertino, inclusi i top di gamma 2022.

iPhone 14 da 128 gigabyte viene proposto ad 899,99 Euro, il 12% in meno rispetto ai 1029 Euro di listino, mentre il modello con 256 gigabyte di storage può essere portato a casa a 1017,99 Euro, anch'esso in calo del 12% se si tiene conto che il prezzo applicato dalla compagnia americana è di 1159 Euro.

iPhone 14 Pro Max da 256 gigabyte, invece, è disponibile in offerta a 1499,99 Euro, con un risparmio del 7% dai 1619 Euro di listino, mentre se si opta per il modello con 128 gigabyte di memoria il prezzo cala a 1369,99 Euro, in calo del 7% dai 1489 Euro precedenti.

In sconto per l'iPhone Week troviamo anche le AirTag: la confezione con un singolo localizzatore viene scontata a 34,99 Euro, il 10% in meno dai 39 Euro di listino, mentre il pacchetto con quattro AirTag passa da 129 Euro a 119,99 Euro, per un risparmio del 6%.

La lista completa delle promozioni può essere consultata attraverso questo indirizzo. Disponibile sia il ritiro nello store più vicino che la consegna a casa.