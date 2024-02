Mediaworld, parte l'iPhone Week: sconti su tanti modelli di iPhone fino al 28 Febbraio

Parallelamente alla Tech Mania di Mediaworld , la catena di distribuzione lancia anche l’iPhone Week che fino al 28 Febbraio 2024 permette di acquistare diversi modelli di smartphone targato Apple a prezzi ridotti.

iPhone 15 da 128 gigabyte è disponibile ad 829 Euro, in calo rispetto ai 979 Euro di listino, ma in offerta troviamo anche l’iPhone 15 Pro da 128 gigabyte a 1049 Euro, con un risparmio rispetto ai 1239 Euro imposti dal produttore. Disponibili in offerta tante varianti e colorazioni.

Le AirPods di seconda generazione sono disponibili a 117,99 Euro, in calo rispetto ai 149 Euro di listino. mentre le AirPods Pro di seconda generazione vengono proposte al prezzo di 219 Euro, in calo dell’8,74% dai 239,99 Euro imposti dal produttore.

Fronte accessori, segnaliamo la custodia MagSafe trasparente per iPhone 15 a 49,99 Euro, dai 59 Euro di listino, mentre la cover MagSafe sempre trasparente ma per iPhone 15 Pro viene proposta a 50,99 Euro, 9 Euro in meno rispetto ai 59 Euro imposti dal produttore. Interessante anche lo sconto sulla custodia MagSafe trasparente per iPhone 12/12 pro, che viene proposta a 52,99 Euro, 7 Euro in meno dai 59 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile attraverso questo indirizzo.