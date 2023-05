MediaWorld NO IVA: Microsoft Surface Laptop Go 2 in sconto del 18%

Al netto dello sconto MediaWorld su Dyson V10 Origin, vale la pena soffermarsi anche su altre iniziative promozionali lanciate dalla popolare catena a livello di dispositivi Tech. Infatti, il portatile Microsoft Surface Laptop Go 2 è finito al centro di uno sconto.

Più precisamente, il portatile viene ora proposto a 537,71 euro attraverso il portale ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che precedentemente il costo del dispositivo era di 699,99 euro. In questo contesto, ciò a cui si fa riferimento è insomma un possibile risparmio del 18,04%. In parole povere, lo sconto è di 162,28 euro.

D'altronde, si tratta di un'offerta legata all'iniziativa promozionale NO IVA di MediaWorld, che proseguirà fino al 28 maggio 2023 e risulta disponibile per coloro che dispongono della carta MW Club (che può eventualmente essere anche richiesta gratuitamente). Potrebbe in ogni caso trattarsi di una buona occasione per chi è alla ricerca di un portatile di questo tipo.

Per quel che riguarda la scheda tecnica di Microsoft Surface Laptop Go 2, troviamo uno schermo da 12,45 pollici con risoluzione 1536 x 1024 pixel, un processore Intel Core i5-1135G7, 8GB di RAM e 256GB di SSD. Per maggiori dettagli sul prodotto, potreste però voler dare un'occhiata anche al sito Web ufficiale di Microsoft, dato che in quest'ultimo viene illustrato ulteriormente quanto offerto dal portatile.