MediaWorld NO IVA, notebook RTX 3050 scontato a ottimo prezzo per poco

Abbiamo già trattato su queste pagine alcune promozioni di MediaWorld relative a notebook da gaming con GPU RTX, ma risulta interessante approfondire una singola offerta tra quelle proposte dalla nota catena. Infatti, un portatile con scheda video RTX 3050 è scontato a ottimo prezzo.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il modello HP Notebook Victus 16-D0018NL viene proposto a un costo pari a 900,74 euro sul portale ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che generalmente il costo di listino del prodotto ammonterebbe a 1.199 euro. C'è dunque uno sconto di 298,26 euro e si scende sotto la "barriera psicologica" dei 1.000 euro. Insomma, per chi ha messo da parte un budget di questo tipo e non vuole attendere oltre, potrebbe trattarsi di una buona occasione. La promozione rientra nell'iniziativa NO IVA di MediaWorld, che rimarrà attiva fino al 6 febbraio 2022, quindi ci sono relativamente poche ore per poterne usufruire.

Per intenderci, la scheda tecnica di HP Notebook Victus 16-D0018NL include, andando oltre alla già citata GPU NVIDIA GeForce RTX 3050 con 4GB di memoria dedicata, 16GB di RAM, 512GB di SSD e un processore Intel Core i5-11400H. Non manca inoltre un display da 16,1 pollici con risoluzione Full HD, così come troviamo Bluetooth 5.0 e Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax. Il sistema operativo? Windows 10 Home.

Insomma, contestualizzando il dispositivo al periodo che sta passando il settore, capite bene che il prodotto potrebbe diventare un buon compagno per il gaming per un certo tipo di utente. Per il resto, non siamo riusciti a scovare questo specifico modello né sul portale ufficiale di Unieuro né su quello di Amazon Italia.