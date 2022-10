MediaWorld e il NO IVA sui ricondizionati: Smartphone, TV e portatili

Dopo aver trattato l'avvio della promozione NO IVA di MediaWorld, torniamo ad approfondire le iniziative lanciate dalla popolare catena. Infatti, quest'ultima ha esteso il tutto anche ai prodotti ricondizionati, puntando su diverse tipologie di dispositivi.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto, l'iniziativa che permette di usufruire, tramite il prezzo già applicato sul sito Web di MediaWorld, di uno scorporo dell'IVA del 22%, ovvero di uno sconto del 18,04%, mette al centro principalmente smartphone, TV, notebook ed elettrodomestici.

Ricordiamo in ogni caso che il tutto rimarrà attivo fino alla giornata del 23 ottobre 2022, dunque avrete relativamente poche ore per poter dare un'occhiata alle promozioni disponibili in seguito alla pubblicazione di questa notizia. Difficile chiaramente per noi effettuare esempi pratici dei modelli in offerta, in quanto capite bene che è tutto in evoluzione, ma ci soffermiamo comunque su alcuni sconti.

Ebbene, un Samsung Galaxy S21 5G da 128GB viene attualmente proposto a 612,36 euro (anziché 720,42 euro), mentre un OPPO A74 viene venduto a 208,99 euro (al posto di 245,87 euro). Lo sconto del 18,04% a cui si fa riferimento viene già applicato al prezzo del prodotto nuovo e dalle pagine dei dispositivi è possibile ottenere informazioni relative allo stato (ad esempio, se la confezione è integra e quali sono le condizioni a livello estetico).