Mediaworld No IVA: che sconti sui TV OLED di LG, Sony, Samsung e Philips per poche ore!

Come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine, è partito quest’oggi il No Iva di Mediaworld, che sarà disponibile fino alle 23:59 di oggi 17 Giugno 2022. Tra le offerte più interessanti ne troviamo alcune sui TV OLED.

L’LG OLED 55A1 da 55 pollici viene proposto ad 818,78 Euro, in calo del 18% rispetto al prezzo già scontato di 999 Euro, mentre quello originale è di 1499 Euro. Mediaworld propone anche il pagamento in 20 rate a tasso zero da 40,939 Euro al mese. Sempre fronte LG, segnaliamo anche l’OLED77C2 da 77 pollici a 2621,08 Euro, il 18% in meno rispetto ai 3499 Euro di listino.

In promozione segnaliamo anche il Sony OLED XR65A90J da 65 pollici, a 2387,49 Euro, con un risparmio del 18% dai 2913 Euro, un prezzo a sua volta comunque inferiore rispetto ai 3399 Euro di listino.

In sconto è disponibile il Samsung OLED QE55S95B da 55 pollici del 2022, che è disponibile a 2048,18 Euro.

Per quanto riguarda i Philips, l’OLED 55OLED805 da 55 pollici può essere acquistato ad 818,78 Euro, in calo importante dai 1329 Euro di listino.

Nella promozione troviamo anche alcuni TV Panasonic OLED, tra cui il TX-48JZ1500E da 48 pollici ad 818,78 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.