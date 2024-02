MediaWorld NO IVA: sconto di 520 euro sul notebook gaming Lenovo con RTX 3050 Ti

Stiamo ormai per entrare nelle ultime ore dell'iniziativa NO IVA di MediaWorld, motivo per cui potreste magari voler dare un'occhiata alle varie promozioni associate. Tra queste, ad esempio, c'è uno sconto importante su un notebook da gaming Lenovo con GPU RTX 3050 Ti.

Più precisamente, il modello Lenovo IdeaPad Gaming 3 16IAH7 viene adesso proposto a un prezzo pari a 979 euro tramite il sito Web ufficiale di MediaWorld. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo portale, usualmente il prezzo consigliato per il computer portatile sarebbe di 1.499 euro, quindi si fa riferimento, a conti fatti, a un possibile risparmio di 520 euro.

Vale però la pena notare che, mediante un apposito banner, il portale MediaWorld indica inoltre che "fino al 01/03 acquistando via APP [...] NO IVA riservato ai possessori della carta MediaWorld CLUB. Lo scorporo dell'Iva del 22% è pari ad uno sconto del 18,04% applicato sul prezzo di vendita. Non cumulabile con altre promozioni in corso. Il prezzo riservato ai possessori della MediaWorld card, sarà visibile dopo aver effettuato il login in scheda prodotto e a carrello". Insomma, se disponete della carta coinvolta, potreste magari voler verificare anche l'idoneità legata a questa ulteriore promozione.

Per il resto, guardando alla scheda tecnica di Lenovo IdeaPad Gaming 3 16IAH7, quest'ultima include, al netto della già indicata scheda video NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti, un processore Intel Core i5-12450H, 16GB di RAM e 512GB di SSD. C'è poi un pannello da 16 pollici con risoluzione 1.920 x 1.200 pixel.