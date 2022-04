Da Mediaworld 'La Tecnologia si mette in posa': prezzi imbattibili su mirrorless e reflex

Mediaworld lancia oggi la nuova promozione valida solo online, battezzata “La Tecnologia si Mette in Posa”. Come suggerisce il nome, si tratta di un nuovo volantino che propone offerte su macchine fotografiche, obiettivi ed accessori, con possibilità di effettuare anche il pagamento a rate.

Tra le mirrorless, la Canon EOS M6 MARK II con obiettivo 15-45MM è disponibile a 1199 Euro, con un risparmio di circa 60 Euro rispetto ai 1259 Euro di listino. La mirrorless Sony Alpha ILCE7M3B invece è disponibile a 1999 Euro, dai 2299 Euro di listino, mentre la Canon EOS R5 Body Black viene scontata a 4449 Euro rispetto ai 4709 Euro imposti dal produttore.

Per quanto riguarda le reflex, invece, la Canon EOS 6D Mark II viene proposta a 1399 Euro, in calo di poco più di 200 Euro rispetto ai 1569 Euro di listino, mentre la Canon Eos 850D 18-55 passa a 999 Euro, con un risparmio di 100 Euro.

In offerta però segnaliamo anche le fotocamere compatte ed instant, come la Canon Sx 740 a 379 Euro, in calo rispetto ai 429 Euro di listino, mentre la Sony DSC-RX100M3 viene scontata a 479 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata a questo indirizzo.