Da Mediaworld 'la tecnologia non ha età': le nuove offerte del volantino di Aprile 2020

Mediaworld lancia il nuovo volantino, valido ovviamente solo online fino al 22 Aprile. Si chiama "la tecnologia non ha età", che come suggerisce il nome promette promozioni per tutti: dal nonno che vuole parlare con i nipotini al papà che vuole fare le foto ai bambini.

Tra le offerte più interessanti partiamo da Xiaomi Mi Band 4, che può essere acquistata a 29,99 Euro rispetto ai 34,99 Euro di listino, ma dal fronte indossabili citiamo anche Huawei Watch GT 2 con cassa da 46mm a 179,99 Euro.

A livello di smartphone, iPhone Xs da 256GB viene proposto a 779 Euro, mentre l'iPad da 10,2 pollici WiFi Only può essere acquistato a 489 Euro. Il Samsung Galaxy Tab S6 Lite invece è disponibile a 399,90 Euro.

Fronte intrattenimento, le cuffie Bose Soundlink AE II possono essere acquistate a 181,99 Euro, mentre la soundbar LG SJ3 passa a 139,99 Euro.

Per quanto riguarda le fotocamere, la Canon EOS 250D con obiettivo 18-55 può essere portata a casa a 579 Euro, mentre la Fujifilm X-720 con obiettivo XF18-55MM passa al prezzo di 749 Euro, rispetto ai 1019 Euro precedenti.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile a questo indirizzo. Mediaworld propone la spedizione e consegna gratuita, ma come sempre consigliamo di leggere attentamente le indicazioni presenti nelle schede dei prodotti.