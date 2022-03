Mediaworld lancia gli Acer Days: sconti su PC e notebook anche da gaming

A poche ore dal lancio del volantino di Marzo 2022 targato Mediaworld, la catena di distribuzione lancia gli Acer Days. Fino al 13 Marzo 2022, infatti, gli utenti potranno acquistare a prezzo ridotto tantissimi PC e notebook Acer, su cui vengono proposti sconti interessanti.

L’Acer Nitro 5, con processore Intel Core i7, 16GB di RAM ed 1 terabyte di memoria viene proposto a 1499 Euro, dai 1699 Euro di listino. Mediaworld propone anche il pagamento in 20 mensilità da 74,95 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero.

Interessante anche lo sconto sull’all-in-one Acer C22-820, con processore Intel Core Pentium J5040, 8GB di RAM ed SSD da 256 gigabyte, che passa a 499 Euro, 100 Euro in meno rispetto ai 599 Euro di listino.

L’Acer Aspire TC-1660, con Intel Core i5-11400F, 8GB di RAM ed SSD da 512 gigabyte invece viene proposto a 749 Euro, in calo di 150 Euro rispetto agli 899 Euro di listino.

In offerta troviamo anche l’Acer Chromebook 315, con schermo da 15,6 pollici, processore Intel Celeron N4020, flash memory da 64GB e 4GB di RAM, che passa a 249 Euro, 100 Euro in meno rispetto ai 349 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.