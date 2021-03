Mediaworld lancia gli Apple Days fino al 21 Marzo: offerte su tanti prodotti!

Mediaworld annuncia oggi il lancio del nuovo volantino, che fino al 21 Marzo 2021 proporrà gli "Apple Days" nei negozi ed online, con tante offerte sui prodotti della compagnia di Cupertino e possibilità di effettuare il pagamento a tasso zero in trenta rate.

In lista troviamo l'iPhone 11 da 64 gigabyte a 639 Euro, 80 Euro in meno rispetto al prezzo di listino di 719 Euro, con pagamento a rate a 31,95 Euro al mese per venti mensilità. In sconto anche iPhone 11 Pro da 256 gigabyte, a 979 Euro: in questo caso il risparmio è più ampio se si tiene conto che di listino ha un prezzo di 1248 Euro. L'iPhone 12 da 64 gigabyte invece può essere acquistato ad 849 Euro.

Tra gli iPad segnaliamo l'iPad Pro da 11 pollici del 2020 WiFi Only con 128 gigabyte di memoria interna, che passa ad 849 Euro, 50 Euro in meno dagli 899 Euro di listino. L'iPad da 10,2 pollici del 2020 di ottava generazione, WiFi Only e con 128 gigabyte di storage, invece, viene proposto a 469 Euro.

Apple Watch SE con cassa da 44mm in alluminio, invece, passa a 319 Euro, per un risparmio di 20 Euro. Il modello da 40mm, invece, resta a 309 Euro, con possibilità di effettuare il pagamento in rate a 15,45 Euro.

Fronte iMac, il modello 5K da 27 pollici con processore Intel Core i5, SSD da 256 gigabyte e scheda grafica AMD Radeon Pro 5300 con 4 gigabyte di memoria dedicata invece passa a 1999 Euro.

Il volantino completo può essere consultato a questo indirizzo.