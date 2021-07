Mediaworld lancia gli Apple Days: grandi offerte su iPhone, Mac ed iPad

Non c'è solo il nuovo volantino Mediaworld in questo lunedì di Luglio. La stessa catena di distribuzione d'elettronica, infatti, in giornata odierna lancia anche gli Apple Days che saranno disponibili fino al 25 Luglio 2021 e propongono tanti sconti sui prodotti del colosso di Cupertino.

Partendo da iPhone 12, la versione da 128 gigabyte è disponibile ad 819 Euro, rispetto ai 989 Euro di listino, mentre iPhone 12 Mini da 128 gigabyte è disponibile a 729 Euro, con un risparmio di 160 Euro dal prezzo di listino di 889 Euro. iPhone 12 Pro Max da 256 gigabyte, invece, passa a 1339 Euro, mentre iPhone 12 Pro da 256 gigabyte può essere acquistato a 1234 Euro. iPhone 11 da 64 gigabyte invece passa a 649 Euro.

Per quanto riguarda i Mac, invece, segnaliamo che il MacBook Air da 13 pollici con SSD da 512 gigabyte e chip M1 passa a 1199 Euro, mentre il MacBook Pro da 13 pollici con chip M1 ed SSD da 512 gigabyte è disponibile a 1499 Euro, rispetto ai 1709 Euro di listino. Tra gli iMac, l'iMac 5K da 27 pollici passa a 1699 Euro, mentre il nuovo iMac da 24 pollici con chip Apple M1 è disponibile a 1469 Euro.

Fronte iPad, l'iPad Pro da 11 pollici del 2021 con chip Apple M1 e 128 gigabyte di memoria passa ad 849 Euro, mentre l'iPad Air da 10,9 pollici del 2020 è disponibile a 599 Euro.

La lista completa delle offerte è disponibile a questo indirizzo.