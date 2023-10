Mediaworld lancia gli Apple Days: sconti su iPhone, Mac ed iPad fino al 22 ottobre

In risposta agli Apple Autumn Days di Unieuro, anche Mediaworld lancia una nuova iniziativa promozionale dedicata esclusivamente ai prodotti Apple. Si chiamano Apple Days e fino al 22 Ottobre 2023 propongono un’ampia gamma di offerte su tantissimi prodotti Apple.

Partendo dagli iPhone. L’iPhone 14 Plus da 128 gigabyte è disponibile a 929 Euro, in calo di 50 Euro rispetto ai 979 Euro di listino.

Tra i Mac, invece, segnaliamo il MacBook Air con chip M2, display da 13 pollici ed SSD da 256 gigabyte che è disponibile a 1199 Euro, in calo dai 1529,99 Euro di listino. In offerta troviamo anche il MacBook Air da 15 pollici con chip M2 ed SSD da 256 gigabyte, che passa a 1499 Euro, in calo dai 1649 Euro di listino, mentre il Mac Mini con SSD da 512gb e chip M2 è disponibile ad 829 Euro. In sconto anche l’iMac da 24 pollici con M1 ed SSD da 256gb, che passa a 1559 Euro, dai 1809 Euro imposti dal produttore.

Per quanto concerne gli iPad, l’iPad Air da 10,9 pollici WiFi Only può essere acquistato a 709 Euro, dai 789 Euro di listino, mentre iPad Mini da 8,3 pollici del 2021 con 64 gigabyte di storage viene proposto a 559 Euro, dai 659 Euro di listino. Per quanto concerne l’iPad Pro da 12,9 pollici con chip M2 e 128 gigabyte di memoria invece il prezzo proposto è di 1349 Euro.