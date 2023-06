Mediaworld lancia gli Apple Days: sconti su Mac, iPhone ed iPad fino all'11 Giugno

Parallelamente al nuovo volantino di Euronics, Mediaworld lancia oggi gli Apple Days che fino all'11 Giugno 2023 propongono una serie di sconti su tanti prodotti del marchio di Cupertino, in questi giorni impegnato con la WWDC.

Il MacBook Pro da 13 pollici con chip M2 ed SSD da 256 gigabyte viene proposto a 1399 Euro, in calo del 14% dai 1629 Euro di listino.

In offerta però troviamo anche l'iPad di decima generazione da 10,9 pollici nella versione WiFi Only con 256 gigabyte di storage, che viene proposto a 699 Euro: in questo caso il calo è dell'11% dai 789 Euro di listino.

L'iMac da 24 pollici con chip M1 ed SSD da 256 gigabyte invece può essere acquistato a 1549 Euro, il 9% in meno dai 1719 Euro di listino. In offerta troviamo anche il MacBook Air da 13 pollici con chip M2 ed SSD da 256 gigabyte, che passa a 1299 Euro, il 15% in meno dai 1529 Euro di listino, mentre il Mac Mini con M2 e 256GB di storage è disponibile a 599 Euro, il 17% in meno rispetto ai 729 Euro di listino.

Fronte iPhone, l'iPhone 14 Pro Max da 128 gigabyte viene proposto a 1299 Euro, il 12% in meno dai 1489 Euro di listino, mentre il modello con 256 gigabyte di storage passa a 1399,99 Euro. iPhone 14 da 256 gigabyte invece è disponibile a 979 Euro, il 15% in meno dai 1159 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile attraverso questo indirizzo.