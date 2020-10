Mediaworld lancia gli Apple Days: sconti e promozioni su iPhone, MacBook ed Apple Watch

Mediaworld lancia oggi gli Apple Days, tre giorni di promozioni sui prodotti Apple che scadranno il prossimo 1 Novembre e che saranno disponibili sia in negozio che online. La catena di distribuzione propone offerte su tanti dispositivi ma anche promozioni per la rateizzazione in 20 o 30 rate.

E’ infatti possibile scegliere le opzioni per il pagamento a rate anche sui nuovi iPhone 12 e 12 Pro, ma le riduzioni di prezzo si registrano sui modelli dello scorso anno.

iPhone 11 Pro da 64 gigabyte infatti passa a 969 Euro, dai 1079 Euro di listino, mentre la variante da 256 gigabyte può essere portata a casa a 1179 Euro. iPhone 11 da 64 gigabyte invece passa a 699 Euro, ma a disposizione degli utenti Mediaworld mette praticamente tutte le colorazioni.

Debuttano nel volantino, ma a prezzo pieno, anche i nuovi iPad Air da 10,9 pollici, che possono essere pagati anche a rate secondo le condizioni proposte dal negozio.

Sconti invece sul MacBook Air: il modello da 13 pollici con SSD da 512 gigabyte del 2020 passa a 1379 Euro, mentre avariante da 1 terabyte viene proposta a 2149 Euro.

Tra gli accessori in offerta troviamo le AirPods Pro a 212,99 Euro, ma anche le PowerBeats Pro a 229,99 Euro e le Beats EP a 59,99 Euro.

La ista completa delle offerte è disponibile a questo indirizzo.