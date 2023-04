Mediaworld lancia gli Apple Spring Days: sconti fino al 22 Aprile su tanti prodotti

Mediaworld lancia oggi gli “Apple Spring Days”, il nuovo volantino attivo fino al 22 Aprile 2023 in negozio ed online che propone un’ampia gamma di promozioni su tanti prodotti della società americana.

Tra i prodotti in offerta segnaliamo l’iPhone 14 Plus da 128 gigabyte a 999 Euro, il 15% in meno rispetto ai 1179 Euro di listino, mentre iPhone 14 da 128 gigabyte viene proposto al prezzo di 899 Euro, il 12% in meno rispetto ai 1029 Euro di listino. Tra le offerte troviamo anche l’iPhone 14 Plus da 256 gigabyte a 1110,99 Euro, il 15% in meno rispetto ai 1309 Euro di listino.

In sconto troviamo anche l’iPad di decima generazione con schermo a 10,9 pollici, WiFi only, con 64 gigabyte di memoria interna, a 499 Euro, in calo del 15% rispetto ai 589 Euro di listino.

Fronte laptop, il MacBook Air da 13 pollici con processore M1, 8GB di RAM ed SSD da 256 gigabyte è disponibile ad 899 Euro, il 26% in meno rispetto ai 1229 Euro di listino. Tra le altre promozioni segnaliamo anche il MacBook Pro con M2, 8GB di RAM ed SSD da 256 gigabyte a 1299 Euro, il 20% in meno dai 1629 Euro di listino.

La lista completa delle offerte può essere consultata attraverso questo indirizzo.