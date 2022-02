Mediaworld lancia l'Apple Weekend: sconti su iPhone, Apple Watch, iPad e Mac

Mediaworld lancia oggi l’Apple Weekend, un nuovo volantino attivo online e nei negozi fino al 27 Febbraio 2022, che permette di portare a casa a prezzi ridotti tantissimi prodotti della compagnia di Cupertino, tra cui iPhone, Apple Watch, iPad e Mac.

iPhone 13 da 128 gigabyte è disponibile ad 829 Euro, in calo di 110 Euro rispetto ai 939 Euro imposti dal produttore: la variante (PRODUCT)RED è invece disponibile ad un prezzo ancora più basso: 822 Euro, con un risparmio di 117 Euro rispetto ai 939 Euro precedenti.

Per quanto riguarda Apple Watch, invece, segnaliamo Apple Watch SE GPS Only da 40mm a 269 Euro, 40 Euro in meno dai 309 Euro rispetto al prezzo di listino.

Passando ai Mac ed iPad, invece, il MacBook Air da 13 pollici con SSD da 256 gigabyte e chip Apple M1 passa a 999 Euro, dai 1159 Euro precedenti, mentre il MacBook Pro da 13 pollici con M1 ed SSD da 256 gigabyte invece è disponibile a 1299 Euro. In sconto troviamo anche l’iMac da 24 pollici, con chip M1 8-core e 256 gigabyte di Storage, che passa a 1399 Euro, 100 Euro in meno dai 1499 Euro di listino. L’iPad Pro da 11 pollici del 2021 con chip Apple M1, WiFi Only, con 128 gigabyte di Storage, invece passa ad 859 Euro.

La lista completa degli sconti può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.