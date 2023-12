Mediaworld lancia l'Apple Weekend: sconti su iPhone, Mac, iPad e Watch fino al 3 Dicembre

Insieme al nuovo volantino Mediaworld di Dicembre 2023, la catena di distribuzione lancia quest’oggi l’Apple Weekend che fino al 3 Dicembre 2023 permette di acquistare a prezzi ridotti tanti prodotti della società di Cupertino.

iPhone 15 Plus da 128 gigabyte è disponibile a 1049 Euro, in calo dai 1129 Euro di listino, mentre iPhone 15 Pro Max da 256 gigabyte può essere acquistato a 1399 Euro, in calo del 6% rispetto ai 1489 Euro di listino. In offerta segnaliamo anche l’iPhone 11 da 128 gigabyte, a 499 Euro.

Nel comparto Mac, il MacBook Air da 13 pollici con chip M1 ed SSD da 256 gigabyte è disponibile a 929 Euro, in calo rispetto ai 1229 Euro di listino, mentre il Mac Studio con chip M1 Ultra viene proposto a 3949 Euro, in calo rispetto ai 4649 Euro di listino.

Fronte iPad, invece, l’iPad da 10,2 pollici di nona generazione WiFi Only con 256 gigabyte viene proposto a 549 Euro, mentre l’iPad Air da 10,9 pollici WiFi + Cellular del 2022 con 64 gigabyte di storage passa ad 849 Euro, ed è disponibile in varie colorazioni.

In sconto anche AirPods ed Apple Watch: Apple Watch Series 9 GPS Only con cassa da 45mm è disponbile a 449 Euro, mentre le AirPods di seconda generazione con case di ricarica sono disponibile a 99 Euro, dai 149 Euro precedenti.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile attraverso questo indirizzo.