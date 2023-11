Mediaworld lancia l'Apple Weekend: tanti sconti fino al 5 Novembre 2023

Mediaworld lancia oggi l’Apple Weekend, che fino al 5 Novembre 2023 propone una serie di sconti molto interessanti su tanti prodotti d’elettronica del listino Apple, tra cui troviamo iPhone, Mac, iPad ed AirPods.

L’iPhone 14 da 128 gigabyte è disponibile a 799 Euro, in calo dagli 879 Euro di listino, e può essere acquistato in varie colorazioni.

Per quanto riguarda i Mac, invece, il MacBook Air da 13 pollici con chip M2 ed SSD da 256 gigabyte viene proposto a 1199 Euro, mentre il Mac Mini con M2 ed SSD da 256 gigabyte è disponibile a 599 Euro, dai 729 Euro di listino, con la variante da 512Gb che passa a 799 Euro. Il Mac Studio con chip M1 Ultra invece è disponibile a 4249 Euro, dai 4649 Euro di listino. In offerta troviamo anche l’iMac da 24 pollici con M1 ed SSD da 256 gigabyte, che passa a 1299 Euro.

Fronte iPad, invece, l’iPad Air da 10,9 pollici WiFi + Cellular del 2022 con 64 gigabyte di storage passa ad 899 Euro, mentre l’iPad Pro da 12,9 pollici con chip M2 da 2 terabyte è disponibile a 2599 Euro, dai 2849 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile attraverso questo indirizzo.

