MediaWorld lancia il Black Friday anticipato: miriadi di offerte tech

Il 1 novembre è arrivato e MediaWorld ha deciso di lanciare il Black Friday 2021. Sì, avete capito bene: la nota catena ha scelto di "anticipare" un po' tutti, dando il via alle offerte tecnologiche legate al venerdì nero qualche settimana prima del 26 novembre.

Più precisamente, MediaWorld ha lanciato quello che viene definito "Black November". In parole povere, l'iniziativa, che vede anche la simpatica partecipazione del noto gruppo musicale Elio e le Storie Tese, propone promozioni sia online che in negozio nel periodo che va dal 1 novembre al 10 novembre 2021.

MediaWorld ha inoltre attivato la pagina dedicata al Black Friday 2021, che comprende miriadi di sconti già attivi. In parole povere, il periodo delle offerte legate al venerdì nero è ufficialmente iniziato. Come ben potete immaginare, le promozioni riguardano svariate tipologie di prodotti, dagli smartphone (MediaWorld mette ben in evidenza i dispositivi della gamma Samsung Galaxy) ai tablet, passando per televisori, elettrodomestici e chi più ne ha più ne metta.

In questo contesto, tra le promozioni "di punta" troviamo quella relativa all'iPhone 12 mini da 64GB, che viene ora venduto a un prezzo pari a 649 euro tramite il portale ufficiale di MediaWorld (anziché 719 euro). Non manca poi, ad esempio, uno sconto su Samsung Galaxy S21 5G da 128GB, proposto a 669 euro (al posto di 879 euro).

Insomma, potrebbe interessarvi "fare un salto" sul portale di MediaWorld in questo novembre 2021. In ogni caso, se volete rimanere aggiornati sulle iniziative promozionali legate al periodo, potreste voler tenere d'occhio la nostra pagina dedicata al Black Friday 2021. D'altronde, ora si può dire che quest'ultimo è iniziato.