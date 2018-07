Mediaworld lancia il Black Friday d'estate: dal 6 all'8 Luglio arriva il Red Friday

Nuova serie di promozioni in arrivo su Mediaworld. La popolare catena di distribuzione italiana ha annunciato che dal 6 all'8 Luglio, sia online che presso tutti i punti vendita aderenti all'iniziativa, sarà disponibile il Red Friday, la versione italiana del Black Friday americano che, come sempre, apre la stagione invernale di shopping.

In attesa delle offerte vere e proprie, sul sito web di Mediaworld sono già disponibili in anteprima quattro prodotti in offerta, che lasciano intendere quali saranno le categorie a cui si rivolgerà la promozione.



La settimana del Red Friday si svilupperà in due momenti: a partire da oggi, 2 luglio, sino a giovedì 5, ogni giorno ci sarà una anteprima fatta di quattro offerte. A partire dalla mezzanotte tra giovedì 5 e venerdì 6 luglio su mediaworld.it e dalle 09.00 dello stesso venerdì in tutti i negozi MediaWorld per tutto il week end andrà in scena la grande promozione dell’estate con centinaia di offerte imperdibili su tutte le categorie di prodotti disponibili fino ad esaurimento scorte.

Ad esempio, è possibile acquistare la SMART TV a Led da 55 pollici di LG, la 55SK8100, che supporta il 4K ed HDR, a 999 Euro, a fronte di un prezzo di listino di 1499 Euro. Anche per il settore degli smartphone è presente una promozione: il Samsung Galaxy A3 del 2017, con lettore delle impronte digitali, processore octa-core da 1,6 Ghz e 2 gigabyte di RAM, è disponibile in offerta a 129 Euro, sessanta in meno rispetto a quello originale.

Samsung porta nell'anteprima anche la lavatrice WW85J5255FW da massimo 8 chilogrammi, di classe energetica A+++, a 329 Euro, per un risparmio netto di 270 Euro. Il climatizzatore portatile di De Longhi, il PACN89 SILENT, invece, può essere acquistato a 299 Euro.

“MediaWorld è impegnata da sempre nella ricerca di nuove iniziative in grado di rispondere efficacemente all’evoluzione dei trend del mercato - commenta Giuseppe Cunetta, CDO di MediaWorld - Durante il Black Friday abbiamo registrato un altissimo gradimento da parte dei nostri consumatori verso le offerte proposte. Questo è peraltro confermato da una recente ricerca di Kantar secondo la quale il Black Friday è la promozione preferita per oltre il 90% degli italiani. Con il “Red Friday” vogliamo inaugurare un appuntamento inedito e fuori stagione, targato unicamente MediaWorld, che permetta ai nostri clienti di inaugurare la stagione estiva con rinnovato entusiasmo.”



“L’obiettivo di MediaWorld è quello di proporsi come interlocutore di fiducia dei propri clienti - commenta Guido Monferrini, CEO di MediaWorld - e ci impegniamo concretamente in questa direzione anche proponendo offerte che siano sempre più trasparenti ed in linea con le necessità ed i bisogni dei nostri clienti.”

Questa notizia non è un contenuto sponsorizzato. Le informazioni riportano un'offerta che riteniamo interessante per i nostri lettori.

Tutti i contenuti sponsorizzati sotto forma di notizia sono indicati da un apposito banner all'inizio della notizia con la dicitura ‘contenuto sponsorizzato’.