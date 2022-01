MediaWorld lancia di botto il Red Weekend: 3 giorni di grandi sconti tech

Mentre gli utenti davano un'occhiata alle offerte a tempo di MediaWorld, a quanto pare qualcuno già pensava al weekend. Infatti, "all'improvviso" è stata annunciata l'iniziativa Red Weekend, che vede il lancio di miriadi di sconti relativi a prodotti tech.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, la popolare catena ha deciso di dare il via a 3 giorni di grandi sconti, che proseguiranno fino al 16 gennaio 2022. Tra l'altro, c'è anche la consegna gratuita (da notare il fatto che si tratta di un'iniziativa solamente online). Le tipologie di prodotti coinvolte sono delle più disparate: si va da smartphone a televisori, passando per accessori gaming e altro.

Potete approfondire tutte le promozioni attive mediante la pagina del portale MediaWorld dedicata al Red Weekend, ma in questa sede effettueremo un rapido "riassunto" di alcune delle promozioni che si stanno facendo notare nell'ambito dell'iniziativa. Partendo dai televisori, lo Smart TV low cost OK ODL32770H-TAB viene ora proposto a 189 euro tramite il sito Web ufficiale di MediaWorld (al posto di 249,99 euro).

Passando, invece, agli smartphone, troviamo Samsung Galaxy A52 in offerta a 249 euro sul portale di MediaWorld (anziché 379 euro). Non mancano poi sconti relativi a prodotti come Xiaomi Vacuum Cleaner G10, HP OMEN Mindframe Prime e molto altro. Insomma, in questi giorni potrebbe interessarvi "fare un salto" sul sito Web ufficiale di MediaWorld.