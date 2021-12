MediaWorld lancia Buon Natale: grandi offerte combo anche su iPhone 13 mini

Terminata l'iniziativa Sottocosto di MediaWorld e raggiunta la settimana di Natale, è giunto il momento di approfondire le offerte previste per le ultime giornate che ci condurranno all'arrivo di Babbo Natale. Infatti, è stato lanciato il volantino Buon Natale, che include delle "combo" non male.

Attivo fino al 24 dicembre 2021, quest'ultimo si basa sulla possibilità di acquistare due prodotti combinati idonei per ottenere uno sconto sul prezzo finale. Tra la principali categorie di dispositivi tech coinvolti troviamo smartphone, computer, elettrodomestici e TV: la possibilità di scelta non manca di certo.

Soffermandosi sul mondo smartphone, non si può non approfondire l'offerta che propone iPhone 13 mini da 128GB in abbinata con gli auricolari Apple AirPods con custodia di ricarica (modello 2019). Il prezzo? 839 euro, anziché 987 euro. Non manca poi, ad esempio, una promozione sul pieghevole Samsung Galaxy Z Flip3 5G, venduto a 899 euro (al posto di 1297 euro) in accoppiata con Samsung Galaxy Chromebook Go.

Arrivando ai PC, uno sconto che potrebbe risultare intrigante per qualcuno è quello relativo al MacBook Air 13" da 512GB con chip M1, proposto a 1279 euro (anziché 1347 euro) in abbinata all'Apple Magic Mouse. In ambito TV, invece, non passa inosservata l'accoppiata LG NanoCell 4K 50NANO776PA 2021 e LG Soundbar SJ3, venduta a 699 euro (al posto di 728,99 euro).

Quelli citati sono solamente esempi di promozioni attive nell'ambito dell'iniziativa Buon Natale: per tutti i dettagli del caso, potete fare riferimento al portale ufficiale di MediaWorld.