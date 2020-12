MediaWorld lancia la chiamata finale per Natale: 5 offerte tra TV 4K e QLED

Dopo aver offerto diverse promozioni a tempo, MediaWorld ha deciso di entrare nel vivo di questi ultimi giorni prima di Natale 2020 con l'iniziativa "Il regalo giusto, giusto in tempo". Quest'ultima propone parecchi prodotti in sconto, che potrebbero interessarvi se cercate un regalo tech last minute.

Nella pagina ufficiale dedicata all'iniziativa, si può leggere: "Tasso zero. 0%. Puoi ordinare anche online e inviare subito lo speciale biglietto d'auguri". Nel caso ve lo stiate chiedendo, MediaWorld permette di scaricare un biglietto d'auguri digitale direttamente mediante la pagina del prodotto acquistato. Qui potete trovare un fac simile.

In ogni caso, abbiamo già accennato l'esistenza della promozione su queste pagine, ma è bene soffermarsi sulle offerte in ambito tech, che coinvolgono i prodotti più disparati, dai televisori agli smartphone, passando per portatili, smart speaker e molto altro. Tra le promozioni più interessanti, ci sono quelle relative al mondo TV. Ne abbiamo selezionate alcune di seguito.

5 TV 4K in offerta da MediaWorld valide come regalo di Natale

Samsung UE50TU8070UXZT (LED, 50 pollici): 399 euro (al posto di 499 euro, risparmio di 100 euro);

(LED, 50 pollici): 399 euro (al posto di 499 euro, risparmio di 100 euro); Sony KD55XH8077 (LED, 55 pollici): 799 euro (in precedenza 949 euro, sconto di 150 euro);

(LED, 55 pollici): 799 euro (in precedenza 949 euro, sconto di 150 euro); Samsung QLED QE75Q90TATXZT (QLED, 75 pollici): 2699 euro (al posto di 3799 euro, risparmio di 1100 euro);

(QLED, 75 pollici): 2699 euro (al posto di 3799 euro, risparmio di 1100 euro); LG OLED 55GX6LA.API (OLED, 55 pollici): 1899 euro (in precedenza 2199 euro, sconto di 300 euro);

(OLED, 55 pollici): 1899 euro (in precedenza 2199 euro, sconto di 300 euro); SAMSUNG UE50TU8500UXZT (LED 50 pollici): 549 euro (al posto di 629 euro, risparmio di 80 euro).

L'iniziativa "Il regalo giusto, giusto in tempo", che prende il via oggi 21 dicembre 2020, andrà avanti fino al 24 dicembre 2020, ovvero alla vigilia di Natale. Ovviamente, le offerte sono molte di più di quelle che abbiamo selezionato, quindi vi potrebbe interessare anche fare un salto sul portale ufficiale di MediaWorld.