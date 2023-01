Mediaworld lancia doppio sconto su PC MSI desktop con RTX 3060 Ti, che prezzo!

Dopo avervi segnalato i due TV Sony in offerta da Mediaworld “Solo per Oggi”, torniamo presso la catena di distribuzione del gruppo MediaMarktSaturn per parlarvi di un’altra promozione molto intrigante: uno sconto doppio su un PC desktop MSI con RTX 3060 Ti, il quale scende ancora per pochi giorni di oltre 800 euro rispetto al listino.

Stiamo parlando del computer MSI MPG Trident AS 12TG-095IT, modello preassemblato firmato dal gigante asiatico e dotato della scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti VENTUS 2X. Ad accompagnarla sono il processore Intel Core i5-12400F su scheda madre con chipset B660, 16 GB di RAM DDR4, HDD da 2 TB e SSD da 1 TB. Il sistema operativo già installato, poi, è Windows 11 Home.

Insomma, si tratta di una build con componenti di ultima generazione di fascia medio-alta. Normalmente Mediaworld la propone a 2.099,99 euro ma, grazie al volantino Mobile Mania lanciato il 5 gennaio scorso, scende a 1.649,99 euro. Attenzione però al secondo sconto speciale del 25% che, all’inserimento del PC nel carrello, porta il prezzo finale a 1.250,48 euro. La consegna a domicilio non è inclusa e richiede il pagamento di altri 12,99 euro, salvo ritiro in negozio.

Rammentiamo che l’offerta in questione resterà disponibile fino al 12 gennaio online e presso i punti vendita; in altri termini, avete ancora tre giorni per completare l’acquisto in caso di interesse. Altrimenti, facciamo presente che lo sconto bonus del 25% è valido anche su PC desktop e notebook da gaming di altri marchi.