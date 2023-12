MediaWorld lancia i Dyson Days e sconta l'aspirapolvere V11 di 170 euro

Non ci sono solamente casse Bluetooth JBL in offerta da MediaWorld, in quanto la ben nota catena sta immancabilmente lanciando un buon numero di promozioni in periodo natalizio. È in questo contesto che si fa notare anche uno sconto sull'aspirapolvere Dyson V11.

Più precisamente, il prodotto viene adesso proposto a un prezzo pari a 429 euro mediante il sito Web ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo portale si apprende che usualmente il costo consigliato per l'aspirapolvere ammonterebbe a 599 euro. In parole povere, a conti fatti c'è di mezzo uno sconto di 170 euro.

Capite bene, insomma, che potrebbe potenzialmente trattarsi di una buona occasione per chi è alle prese con la faccende di casa in questo periodo natalizio. Da notare, tra l'altro, che l'offerta coinvolta rientra nell'iniziativa Dyson Days di MediaWorld, che proseguirà fino al 10 dicembre 2023. In seguito alla pubblicazione di questa notizia avrete quindi a disposizione qualche giorno per poter usufruire dello sconto.

In ogni caso, potreste magari voler dare un'occhiata anche agli altri sconti su prodotti Dyson attivi in questo periodo, prendendo visione di quanto messo in evidenza nell'apposita pagina dei Dyson Days sul portale ufficiale MediaWorld, da cui tra l'altro si apprende che c'è di mezzo anche la consegna gratuita solo online.