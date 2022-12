Mediaworld lancia i Dyson Days: le migliori offerte sui prodotti Dyson fino al 15 Dicembre

In giornata odierna è partito lo Sconto Subito Xmas, ma non si tratta dell'unica promozione disponibile sul sito web di Mediaworld. La catena di distribuzione lancia infatti anche i Dyson Days che fino al 15 Dicembre 2022 propongono una serie di offerte sui prodotti Dyson.

Nella sezione dedicata alla cura dei capelli, segnaliamo il Dyson Corrale a 349 Euro, in calo del 22% rispetto ai 449 Euro di listino.

In offerta però troviamo anche l'aspirapolvere Dyson V12 Detect Slim a 499 Euro, con un risparmio del 23% rispetto ai 649 Euro imposti dal produttore, mentre il Dyson 360 Heurist cala a 799 Euro, in calo del 20% se si confronta con i 999 Euro di listino.

Non mancano le promozioni sui prodotti per il trattamento dell'aria: da questo fronte segnaliamo il Dyson Purifier Cool Autoreact a 399 Euro, il 33% in meno rispetto ai 599 Euro imposti dal marchio europeo.

Mediaworld però propone anche il pagamento con finanziamento su tutti gli acquisti a partire da 199 Euro, e dà la possibilità di scegliere l'opzione su misura per le proprie esigenze. Dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 20 è anche possibile parlare con gli esperti Dyson per scegliere il prodotto ideale per le proprie esigenze.

La lista completa dei prodotti in sconto può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.