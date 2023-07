Mediaworld lancia il Dyson Weekend: offerte e consegna gratuita fino al 23 Luglio 2023

In aggiunta alla Mobile Mania di Mediaworld, la catena di distribuzione lancia anche il Dyson Weekend che fino al 23 Luglio 2023 propone una serie di sconti molto interessanti con consegna gratuita.

Partendo dalle scope elettriche, il Dyson V8 Origin è disponibile in offerta a 299,99 Euro, in calo dai 329 Euro di listino, con consegna garantita tra il 25 ed il 27 Luglio 2023 per coloro che effettuano l’ordine in giornata odierna. In sconto anche la Dyson V12 Detect Slim Absolute, che viene proposta a 548 Euro, l’8% in meno rispetto ai 598 Euro di listino. Sempre restando in tale ambito, segnaliamo anche la promozione sulla Dyson Gen5 Detect a 998,01 Euro, oltre che la Dyson V10 Absolute a 448 Euro, in calo del 13% dai 517,99 Euro precedenti.

In offerta anche il Dyson 360 Heurist, il robot aspirapolvere autonomo di Dyson che passa a 749 Euro, il 13% in meno rispetto agli 862,99 Euro di listino.

La lista completa delle offerte può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo. Per tutte le condizioni sulla vendita e sugli eventuali pagamenti rateali, vi rimandiamo alle pagine dei singoli prodotti. Le promozioni saranno disponibili fino a domenica 23 Luglio alle ore 23:59 direttamente sul sito web.