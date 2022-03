Mediaworld lancia il Dyson Weekend: offerte imperdibili fino al 27 Marzo 2022

Al via il Dyson Weekend da Mediaworld. La catena di distribuzione d’elettronica ed informatica, infatti, propone fino al 27 Marzo 2022 una serie di sconti molto interessanti sui prodotti della società inglese, tra cui troviamo aspirapolveri e robot.

Il Dyson Cyclone V10 Animal, con kit di pulizia, è disponibile a 449 Euro, mentre il Dyson V8 Absolute+, sempre con kit di pulizia incluso nel bundle, viene proposto a 399 Euro, con possibilità di effettuare il pagamento in 20 rate da 19,95 Euro al mese.

Nel Dyson Weekend troviamo anche il Dyson 360 Heurist, il robot aspirapolvere, che è disponibile a 799 Euro con il pagamento a rate in 20 mensilità da 39,95 Euro al mese.

Per quanto riguarda il trattamento dell’aria, invece, segnaliamo il bundle con il purificatore d’aria Dyson Purifier Cool e filtro TP07 a 599 Euro, o in 20 rate da 29,95 Euro al mese.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo. Per tutti i dubbi o domande, inoltre, è anche disponibile l’assistente Dyson a cui si può accedere direttamente cliccando sul pulsante in basso a sinistra nello schermo: in questo modo è possibile ricevere l’assistenza sull’acquisto dei prodotti, ma anche ottenere informazioni sulla scelta.