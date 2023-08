Mediaworld lancia il Dyson Weekend: sconti su tanti prodotti fino al 27 Agosto

In aggiunta al nuovo volantino Unieuro di Settembre 2023, Mediaworld lancia in giornata odierna il Dyson Weekend, che fino al 27 Agosto 2023 proporrà un’ampia gamma di prodotti del marchio inglese, inclusi quelli per l’aspirazione e la pulizia casalinga.

La scopa elettrica Dyson V8 Origin è disponibile in offerta a 299 Euro, in calo dai 329 Euro di listino. In sconto troviamo anche il Dyson V15 Detect Absolute, la scopa elettrica senza fili che passa a 599 Euro, con un risparmio del 25% dai 799,99 Euro di listino. L’aspirapolvere senza filo Dyson V11 da 545W è disponibile invece a 449 Euro, in offerta del 25% rispetto ai 599,99 Euro di listino.

Tra gli altri prodotti presenti in offerta troviamo anche il Dyson AirWrap multi styler complete rame, a 498 Euro, in calo dai 599,99 Euro di listino, mentre il purificatore d’aria Dyson Purifier Cool Autoreact viene proposto a 399 Euro, l’8% in meno rispetto ai 437,99 Euro di listino. In sconto troviamo anche il Dyson Purifier H+C Autoreact, che viene proposto al prezzo di 549 Euro, in calo dal prezzo consigliato di 699,99 Euro di listino.

La consegna di tutti i prodotti è garantita a stretto giro di orologio, ed è disponibile anche la possibilità di effettuare i pagamenti dilazionati.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile direttamente attraverso questo indirizzo.

