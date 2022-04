MediaWorld lancia l'Extra Sconto fino al 50%: dai TV agli smartphone

Dopo aver trattato alcune offerte di MediaWorld relative a TV, torniamo ad approfondire le promozioni lanciate dalla popolare catene. Infatti, è stato lanciato l'Extra Sconto fino al 50%.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto, fino al 12 aprile 2022 e solamente online la popolare catena mette a disposizione degli utenti un risparmio ulteriore sui prodotti ricondizionati garantiti MediaWorld. Come ben potete immaginare, nell'iniziativa rientrano svariate tipologie di dispositivi. Ci sono infatti sia notebook che TV, ma può trattarsi anche di una buona occasione per chi è alla ricerca di uno smartphone.

A proposito di quest'ultimo, al momento in cui scriviamo Huawei P40 Lite (senza servizi Google) viene proposto a 239,99 euro mediante il portale ufficiale di MediaWorld (generalmente il costo del prodotto sarebbe pari a 299,99 euro). Il "vero sconto" viene però applicato in carrello, in quanto in questo caso, ad esempio, il prezzo finale scende a 119,99 euro. Chiaramente per ogni singolo dispositivo ricondizionato ci sono delle indicazioni relative alle condizioni del prodotto. Per maggiori informazioni, potete approfondire la pagina di MediaWorld dedicata ai prodotti ricondizionati.

Per il resto, un altro sconto che potrebbe interessarvi è quello relativo a Xiaomi Mi LED TV 4S da 43 pollici, venduto ora a 404,10 euro (il prezzo di solito sarebbe pari a 449 euro). Infatti, aggiungendo il prodotto al carrello, il prezzo finale diventa 323,28 euro. Certo, la disponibilità potrebbe ovviamente risultare limitata (in quanto si fa riferimento a prodotti ricondizionati), ma potrebbe interessarvi "fare un salto" sul portale ufficiale di MediaWorld in questi giorni.