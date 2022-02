MediaWorld lancia l'Extra Sconto fino al 60% a carrello: ecco i dettagli

Dopo aver approfondito il lancio dei Mega Sconti di MediaWorld, torniamo a trattare un'iniziativa promozionale legata alla popolare catena. Infatti, è stato avviato il cosiddetto Extra sconto fino al 60%.

In parole povere, fino al 28 febbraio 2022 sul portale ufficiale di MediaWorld sarà possibile usufruire di consegna gratuita e sconti fino al 60% su miriadi di prodotti ricondizionati garantiti dalla nota catena. Nel caso ve lo stiate chiedendo, le categorie che rientrano nell'iniziativa promozionale sono delle più disparate: si va dagli smartphone ai computer, passando per gli elettrodomestici e altro. Insomma, la possibilità in termini di scelta non manca di certo.

In ogni caso, se volete approfondire cosa intende MediaWorld per ricondizionati, potete fare riferimento al sito Web ufficiale della popolare catena, in cui quest'ultima ha fugato un po' tutti i dubbi che si potrebbero avere in merito a una proposta di questo tipo. Per intenderci, c'è una tabella grading pensata per indicare il più precisamente possibile le condizioni del prodotto coinvolto. Insomma, informatevi per bene prima di procedere eventualmente all'acquisto.

Per il resto, la promozione può sicuramente fare gola a un certo tipo di utente, in quanto aggiungendo al carrello i prodotti coinvolti il prezzo può scendere anche di molto. Insomma, potrebbe interessarvi dare un'occhiata al portale ufficiale di MediaWorld in questi giorni.