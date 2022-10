Mediaworld lancia 'FPS al massimo', volantino dedicato al gaming fino 30 ottobre

Mediaworld gioca tutte le sue carte questo lunedì 24 ottobre lanciando il volantino di Halloween ma anche le promozioni “FPS al Massimo” dedicate completamente a computer e periferiche da gaming, per qualsiasi fascia di prezzo ed esigenza. Vediamo alcuni dei migliori prodotti in sconto.

Partiamo dai computer portatili da gaming in offerta, in primis con il Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IHU6 dotato di RTX 3050Ti e venduto a 899 euro al posto di 1.199 euro. Scende invece da 1.999 euro a 1.499 euro il laptop ASUS ROG Strix G513RM-HQ064W dotato di scheda video RTX 3060. O ancora, l’Acer Predator Helios 300 con RTX 3070 è in vendita a 1.999 euro grazie a uno sconto del 16,67%.

Se invece preferite PC desktop da gaming a prezzi vantaggiosi, nel volantino ora disponibile presso la catena di distribuzione si trovano due ottimi modelli: MSI MPG Trident con Intel Core i5 e RTX 3060 passa da 1.849 euro a 1.499 euro, mentre un HP OMEN desktop con Intel Core i7 e RTX 3060 Ti scende a 1.599 euro.

Chiudiamo la rapida rassegna delle offerte “FPS al Massimo” con tre monitor da gaming in sconto. Abbiamo un Samsung Odyssey G3 FHD da 24” a 169,99 euro; un Acer Nitro FHD da 27” a 139,99 euro; infine, un MSI Optix FHD da 27” a 199,99 euro.

Tutti i dispositivi citati richiedono il pagamento della consegna a domicilio a parte e possono essere pagati anche in 20 rate senza interessi secondo piano Findomestic.

In giornata, ricordiamo, sono arrivati i nuovi Sconti Solo Online di Unieuro, validi fino al 30 ottobre.