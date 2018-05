Mediaworld lancia la Fresh Mania: sconti fino al 20 maggio su smartphone e TV

Nuova ondata di sconti per Mediaworld. La catena di distribuzione del nostro paese, ha annunciato che fino al prossimo 20 Maggio saranno disponibili gli sconti nell'ambito della promozione "Fresh Mania", che abbraccia frigoriferi, climatizzatori ma anche prodotti d'elettronica ed informatica come TV, smartphone e laptop.

Ad esempio, parlando di smartphone, segnaliamo il Redmi 5 Plus di Xiaomi, nella variante da 64 gigabyte e colorazione nera o oro a 199 Euro, contro i 249 Euro di listino. Sebbene l'offerta non sia molto varia, è molto interessante anche il Samsung Galaxy S8 Plus, sempre da 64 gigabyte, a 699 Euro, per un risparmio netto di 150 Euro rispetto agli 849 Euro di listino. Il modello è disponibile anche nella colorazione viola, allo stesso prezzo, che appare comunque troppo elevato se raffrontato al Galaxy S9.

Per quanto riguarda i televisori, invece, citiamo l'UE40MU6400UXZT da 40 pollici Ultra HD 4K a 499 Euro e la variante da 55 pollici a 599 Euro, per un risparmio netto di 100 Euro.

Coloro che sono alla ricerca di un ebook reader, invece, troveranno molto conveniente la promozione sul Kobo Aura Black, il lettore da 6 pollici con schermo basato sulla tecnologia E Ink, che è disponibile 99,99 Euro.

Fronte indossabili, citiamo il Gear Sport di Samsung a 259 Euro, uno smartwatch definito da molti estremamente interessante e su cui viene applicato uno sconto del 21,30 per cento.

Infine, il MacBook Air da 13 pollici con processore Intel Core i5, 8 gigabyte di RAM ed SSD da 256 gigabyte, è acquistabile a 1.099 Euro.

Questa notizia non è un contenuto sponsorizzato. Le informazioni riportano un'offerta che riteniamo interessante per i nostri lettori. Tutti i contenuti sponsorizzati sotto forma di notizia sono indicati da un apposito banner all'inizio della notizia con la dicitura ‘contenuto sponsorizzato’.