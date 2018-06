Mediaworld lancia gli X-Days: Samsung Galaxy S9 a 599 Euro!

Secondo giorno di X-Days per Mediaworld. Le promozioni della popolare catena di distribuzione italiana saranno disponibili fino al prossimo 1 Luglio esclusivamente online. Come sempre, l'offerta abbraccia varie categorie di prodotti, come smartphone, tablet, televisori e prodotti d'informatica e tecnologia.

Come specificato nel titolo, non possiamo che partire dall'offerta prevista sul Galaxy S9 di Samsung, che può essere portato a casa a 599 Euro, contro gli 899 Euro di listino per un risparmio netto del 33,40 per cento. Sempre a livello di smartphone, citiamo l'LG K10 black brandizzato Vodafone ad 89,99 Euro, 109,01 Euro in meno rispetto ai 199 Euro di listino. Rientra nella promozione anche l'Honor View 10 Red, a 399 Euro, cento in meno rispetto ai 499 Euro imposti dal produttore. Segnaliamo anche Huawei P8 Lite del 2017 a 159 Euro.

Fronte portatili, l'HP 15-BS531NL con processore Intel Core i5, display da 15,6 pollici, 500 gigabyte di memoria interna e 4 gigabyte di RAM, con scheda grafica AMD Radeon 520, è disponibile a 399 Euro, mentre il Pavilion 15-CK032NL con processore i7, schermo da 15,6 pollici e GPU nVidia GeForce 940MX, accompagnato da 16 gigabyte di RAM, può essere acquistato a 799 Euro.

Citiamo anche la Canon SX430IS Black da 20 megapixel a 199 Euro e la chiavetta SanDisk Cruzer Edge da 16gb a 5,99 Euro.

La lista completa delle promozioni è disponibile a questo indirizzo.

