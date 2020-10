Mediaworld lancia la Halloween Night: prezzi da urlo fino alle 9:00 del 1/11

Sorpresa serale dal fronte Mediaworld. La catena di distribuzione d'elettronica ed informatica ha infatti annunciato che alle 21:00 di oggi, sabato 31 Ottobre 2020, prenderà il via la "Halloween Night", dodici ore di prezzi speciali (definiti "da urlo") su tanti prodotti.

Come indicato nel banner, che proponiamo in calce, l'offerta sarà ovviamente attiva solo online, per ovvie ragioni, e darà il via al "Black November" che si concluderà il 27 con il Black Friday, che darà ufficialmente il via alla stagione delle festività natalizio.

Sempre nel banner è anche indicato che per dodici ore sarà possibile godere del tasso 0% sulla rateizzazione dei prodotti, e della consegna gratuita.

La catena di distribuzione ha iniziato ad informare gli utenti della promozione attraverso la mail, in cui però non ha svelato alcun tipo di dettaglio sulle offerte che saranno proposte e soprattutto sulle unità disponibili per ciascun prodotto. Non è infatti da escludere che determinati prodotti siano disponibili solo salvo esaurimento scorte, come avvenuto anche in altre circostanze.

In questo Halloween particolare, che vede praticamente tutti costretti a casa a causa delle misure anti-Covid, arriva quindi una buona notizia.

Resteranno ovviamente attivi anche gli altri volantini, tra cui gli Apple Days di cui abbiamo parlato qualche giorno fa.