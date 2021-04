Mediaworld lancia l'iPad Week: sei giorni di sconto su tutti i tablet Apple!

Mediaworld lancia oggi il nuovo volantino, valido per sei giorni solo online, che dà il via alla iPad Week, una nuova promozione che come suggerisce il nome dà la possibilità di acquistare a prezzo ridotto tanti modelli di iPad.

Partendo da iPad Pro, il modello da 11 pollici WiFi Only con 128 gigabyte di memoria interna è disponibile ad 849 Euro, mentre la variante con il doppio di memoria passa a 959 Euro, in calo rispetto ai 1009 Euro di listino.

Per quanto riguarda iPad Air, il modello da 10,9 pollici da 64 gigabyte WiFi Only è disponibile a 649 Euro, mentre iPad Air da 10,9 pollici WiFi + Cellular da 256 gigabyte viene scontato a 949 Euro. In sconto troviamo anche l'iPad Air da 10,9 pollici da 256 gigabyte, WiFi Only, ad 809 Euro.

iPad Mini del 2019 WiFi Only con 64 gigabyte di memoria interna invece è disponibile a 429 Euro, 30 Euro in meno dai 459 Euro di listino. Il modello da 256 gigabyte invece passa a 599 Euro. A 569 Euro invece troviamo l'iPad Mini WiFi + Cellular con 64 gigabyte di memoria interna, con un risparmio di 30 Euro.

In promozione troviamo anche Apple Pencil 2 a 129 Euro, con un risparmio di 6 Euro rispetto al prezzo imposto da Apple.

Il volantino completo può essere consultato a questo indirizzo.